Travolti dal torrente, protezione civile: "C'era l'allerta gialla"

"C'era l'allerta gialla. E ricordo a tutti che con l'allerta gialla ci possono anche essere morti". Lo ha detto il capo dipartimento della protezione civile, Angelo Borrelli, a margine dei lavori del consiglio comunale di Lacco Ameno (Napoli), riferendosi alla tragedia del torrente Raganello, in Calabria, in cui hanno perso la vita dieci persone. Un evento che, ha specificato ancora Borrelli, "era in qualche modo prevedibile".