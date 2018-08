Travolti da un treno nel Reggino, la madre ha cercato di salvare i due figli

E' quanto accaduto secondo la ricostruzione della tragedia, che conferma quanto già emerso subito dopo il tragico incidente. La fuga improvvisa della piccola Giulia sarebbe dunque stata la causa della tragedia. Il convoglio che ha investito la famiglia era il regionale partito da Catanzaro Lido e diretto a Reggio Calabria.



Il macchinista ha subito attivato la sirena per segnalare il pericolo e azionato i freni, ma non ha potuto evitare l'impatto con le tre persone che si trovavano sui binari. I bambini sono stati travolti in pieno, morendo all'istante, mentre la madre, investita in modo parziale, è rimasta ferita, sopravvivendo allo schianto.