Travolta da onda in Costiera amalfitana, morta una turista veneta

Una turista veneta di 55 anni è morta in Costiera Amalfitana, dopo essere stata travolta e risucchiata in mare da un'onda. La tragedia è avvenuta a Praiano. La donna si trovava in compagnia di un'altra persona e di un'altra coppia di amici. Tre di loro, compresa la vittima, sono finiti in mare; una quarta persona si è tuffata in un secondo momento nel tentativo disperato di salvarli.