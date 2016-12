Trasporto aereo, 4 ore di sciopero: rischio disagi per chi deve volare

Sabato di possibili disagi per chi ha in programma un viaggio in aereo. Dalle 10 alle 14 scioperano infatti i lavoratori dei sindacati del trasporto aereo Unica e Anpcat. Garantiti i servizi minimi previsti per legge. Incrociano le braccia, inoltre, gli aderenti a Usb Lavoro Privato degli aeroporti di Genova (10-14), Pisa (10-18) e Lamezia Terme (12-16).