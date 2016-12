24 ottobre 2014 Trasporti, scuola e sanità: 24 ore di disagi in tutta Italia per lo sciopero generale Garantite le fasce di garanzia, a incrociare le braccia i lavoratori dell'Unione dei sindacati di base e dell'Orsa Tweet google 0 Invia ad un amico

10:03 - Giornata di passione per chi deve spostarsi in città, a causa dello sciopero di 24 ore proclamato dall'Unione dei sindacati di base contro il Jobs Act e la legge di Stabilità. Per il settore trasporti alla protesta aderirà anche l'Orsa: i macchinisti si fermeranno dalle 9 alle 17. Niente sciopero a Torino revocato a seguito della prescrizione della Commissione di garanzia. Disagi anche nel settore scuola.

L'agitazione nel settore trasporti, di 24 ore, vedrà coperte le consuete fasce di garanzia, che variano da città a città. Possibili disagi per l'adesione allo sciopero del personale docente e Ata a tempo determinato e indeterminato in servizio presso le scuole di ogni ordine e grado in Italia e all'estero.



A Bologna scioperano anche infermieri e dirigenti medici (saranno garantiti i livelli minimi di assistenza), così come sarà sospeso il servizio di lavaggio strade.



Solo Torino avrà una giornata regolare: lo sciopero è stato revocato a seguito della prescrizione della Commissione di garanzia. La decisione è stata presa per la concomitanza con "una manifestazione di rilevante importanza", il Salone del Gusto.



Queste le fasce di garanzia per Roma e Milano: nella Capitale da inizio servizio fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. A Milano da inizio servizio fino alle 8.45 e dalle 15 alle 18. Sospesa l'area C.