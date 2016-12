Trasporti, sciopero nazionale 14/11

19:30 - Per venerdì 14 novembre l' organizzazione sindacale Cub Trasporti ha aderito a uno sciopero generale nazionale di 24 ore con modalità che variano da città a città. A Milano l'agitazione è prevista dalle 8,45 alle 15 e dalle 18 al termine del servizio, per l'esercizio di superficie; per la metropolitana dalle 18 al termine del servizio. Allo sciopero aderiscono anche i lavoratori di Ferrovie dello Stato, dalla mezzanotte alle 21.