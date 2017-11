Trasporti: nuovo venerdì nero per uno sciopero nazionale

A Roma lo sciopero riguarda bus, tram, metropolitane e ferrovie Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Civitacastellana-Viterbo. Atac garantisce solo i servizi minimi dalle 17 alle 20. Lo sciopero coinvolge anche l'azienda Roma Tpl. l'Atac fa sapere che a causa dello sciopero sono chiuse le metro A, B/B1 e C, come anche le ferrovie urbane Roma-Lido, Termini-Centocelle e Roma-Viterbo. Bus e tram in superficie circolano a singhiozzo: sono previste cancellazioni di corse e possibili sospensioni di linee.



A Milano la fascia di garanzia è tra le 15 e le 18. , ma secondo l'Atm la circolazione delle 4 linee della metropolitana e dei mezzi di trasporto di superficie è regolare. I vigili urbani non segnalano situazioni di particolare disagio, anche se il traffico è aumentato perché molte persone, nell'incertezza sul funzionamento di bus e metropolitane, hanno utilizzato l'auto.



A Torino fasce orarie garantite diverse a seconda dei mezzi interessati dallo sciopero. Per il servizio urbano e suburbano dalle ore 6:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00. Per la metropolitana dalle 6:00 alle 9:00 e dalle 12:00 alle 15:00. Per le autolinee extraurbane da inizio servizio alle ore 8:00 e dalle 14:30 alle ore 17:30.



A Napoli il servizio dei bus viene è garantito dalle 17 alle 20. Chiuse Cumana e Circumflegrea, mentre la funicolare centrale sta effettuando solo dirette. Regolare, invece, il servizio della linea 1, mentre la stazione di Toledo è chiusa per infiltrazione di acqua dovuta alle piogge delle ultime ore.



A Bologna per il personale viaggiante dei servizi automobilistici e filoviari Tper (bus e corriere) lo sciopero si svolge dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 a fine servizio.



A Firenze l'Ataf comunica che sono garantite le fasce tra le 6 e le 9 e tra le 12 e le 15. Lo sciopero riguarda la circolazione degli autobus dall'inizio del servizio alle 6, dalle 9:15 alle 11:45 e dalle 15:15 alla fine del servizio.



A Genova Amt informa che il personale viaggiante si astiene dal lavoro dalle 11:45 alle 15:45.



Per quanto riguarda i treni, Ferrovie dello Stato comunica che le Frecce circoleranno regolarmente fino alle 21:00 di venerdì. Per gli altri treni nazionali le ripercussioni dovrebbero essere limitate e saranno assicurati tutti i convogli elencati nell'apposita tabella dei treni previsti in caso di sciopero, consultabile sull'Orario ufficiale di Trenitalia e sul sito web trenitalia.com. Saranno inoltre assicurati i collegamenti fra Roma Termini e l'aeroporto internazionale Leonardo da Vinci di Fiumicino. Per i treni regionali, il cui programma potrà essere oggetto di alcune modifiche, sono garantiti i servizi essenziali assicurati per legge nei giorni feriali, nelle fasce orarie più frequentate dai viaggiatori pendolari (6:00-9:00 e 18:00-21:00).