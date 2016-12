Trapani, maxirapina per finanziare Matteo Messina Denaro, 4 arresti

I carabinieri del Ros e del Comando provinciale di Trapani hanno emesso un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di quattro esponenti di una famiglia mafiosa, che nel novembre del 2013 avevano assaltato un deposito di portavalori dell'Azienda Trasporti a Campobello di Mazara, in provincia di Trapani. Dalle indagini si è scoperto che il bottino di 100mila euro serviva per la latitanza del boss Matteo Messina Denaro.