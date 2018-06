Quando la burocrazia si scontra con il vocabolario italiano Striscia la Notizia interviene e risolve il problema. E' successo ad Alcamo, nel Trapanese, dove Stefania Petyx ha raccontato come il Comune sia arrivato a negare ai disabili l’accesso alla ztl.



Quando, nel 2016, è stata istituita la zona a traffico limitato nel centro storico, è stato stabilito che i disabili potessero accedere con i loro veicoli all’interno dell’area, così come prescritto dalla legge. Un’ordinanza del sindaco del 2017, però, ha deciso la modifica di quella precedente, "limitando l’accesso ai veicoli per uso invalidi". Forse per un’interpretazione sbagliata della lingua italiana, o forse per un eccesso di zelo, da quel momento l’Ufficio Traffico di Alcamo ha deciso di impedire totalmente l’accesso ai veicoli dei disabili, creando non pochi disagi. Stefania Petyx e il suo inseparabile bassotto sono andati quindi a incontrare il responsabile del settore Traffico del Comune Giuseppe Stabile, che ha assicurato: "Risolveremo il problema immediatamente".