Tragedia di Latina, parla Picozzi: "Quest’uomo era profondamente disturbato"

Il criminologo Massimo Picozzi commenta dal salotto di Mattino Cinque il dramma che si è abbattuto su Cisterna di Latina, dove Luigi Capasso, un carabiniere 44enne, dopo aver ferito gravemente la moglie 39enne dalla quale si stava separando. Poi si è barricato in casa per quasi nove ore, uccidendo le due figlie prima di suicidarsi. "Il vero grande dubbio è che solitamente questi casi si chiamano 'suicidi allargati' dove le persone, prima di uccidersi, portano via con loro tutte le persone care", spiega il criminologo che si pone dei dubbi sulle tante ore di trattative avute con i carabinieri. "Francamente credo che quest’uomo fosse profondamente disturbato", aggiunge sempre Picozzi che si chiede come sia stato possibile che "l’esame psicoattitudinale a cui Capasso è stato sottoposto pochi mesi fa non abbia dato segni del suo malessere".