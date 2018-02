Tragedia di Latina, parla l’uomo che è entrato in casa per primo: "Una scena tremenda"

"La scena che mi sono trovato davanti era tremenda". Questo il commento di Giuseppe, l’uomo delle forze dell’ordine che per primo è entrato nell’abitazione dove Luigi Capasso, dopo aver ferito la moglie Antonietta Gargiulo, si è barricato per ore con le due figlie di 13 e 7 anni prima di ucciderle e di togliersi a sua volta la vita. Il carabiniere, intervenuto in diretta a Pomeriggio Cinque, descrive ciò che si è trovato davanti una volta entrato nell’appartamento di Cisterna di Latina, dove si è consumata la tragedia: "La ragazza più grande era in camera sua, riversa a terra e, nell’altra stanza, nel lettone, c’era la bambina più piccola. Mentre a terra c’era lui".