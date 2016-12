Traffico farmaci rubati, il nuovo business su internet

11:58 - Il traffico illegale di farmaci contraffatti online "vale più del traffico illegale di cocaina". A denunciarlo è il generale dei Nas Cosimo Piccinno, il quale segnala che negli ultimi due anni si è evidenziato "un aumento esponenziale di traffici online" legati appunto ai medicinali "e di furti in ospedale".

Il traffico online illegale di farmaci, ha spiegato Piccinno all'Ansa, "è in continuo aumento" e garantisce margini di guadagno superiori in rapporto, ad esempio, al traffico di cocaina. I più 'redditizi' sono i farmaci antitumorali: "un chilogrammo di farmaci antitumorali monoclonali - ha affermato il generale dei Nas - ha un costo di 8-200 milioni di euro nel mercato legale; lo stesso quantitativo venduto illegalmente garantisce un guadagno cash pari almeno alla metà di tale importo".



L'interesse criminale verso tale settore, che perde quindi estemporaneità ma diventa business a tutti gli effetti, è dunque crescente: un euro investito in cocaina, ha sottolineato Piccinno, ne rende infatti 16; al contrario, 60 euro impiegati in principi attivi ne rendono almeno 150 mila. Pertanto la stima è che nella filiera dei farmaci contraffatti il rapporto di investimento sia pari a un euro a 2.500.