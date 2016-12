Traffico di migranti, 500 euro per portarli in auto in Germania: 21 arresti in Lombardia

E' stata smantellata una rete composta da cittadini egiziani, siriani, libanesi e tunisini, che si occupava di trasferire i migranti nel nord Europa, attraverso una serie di insospettabili viaggi in macchina. E' quanto ha scoperto la Polizia di Stato, in un'indagine coordinata dalla Procura di Como, in collaborazione con forze di sicurezza di Francia, Belgio e Svezia. Il gruppo criminale operava tra Erba, Ponte Lambro e Cantù, impegando la stazione centrale di Milano come base d'appoggio per reclutare gli autisti.