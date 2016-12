6 luglio 2015 Tra lunedì e mercoledì apice del caldo afoso: temperature fino a 40 gradi Anticiclone Nord-Africano ancora protagonista. Nella seconda parte di mercoledì forti temporali al Nord. Tra giovedì e venerdì lieve attenuazione del caldo al Nord e sul medio Adriatico.

In questo inizio della settimana vivremo la fase più intensa di questa ondata di caldo afoso dovuta alla persistenza dell'Anticiclone Nord-Africano. Protagonisti nei prossimi giorni saranno dunque soprattutto il sole e il caldo, con temperature massime in generale al di sopra di 32 gradi e punte fino a sfiorare a 40 gradi. Nella seconda parte di mercoledì una perturbazione atlantica riuscirà a raggiungere il Nord portando temporali anche di forte intensità. Questo sistema nuvoloso sarà seguito da aria più fresca e secca e avremo dunque tra giovedì e venerdì una parziale attenuazione del caldo in particolare al Nord e sulle regioni del medio versante adriatico. Maggiori dettagli sulla tendenza per la seconda parte della settimana.

Previsioni per lunedìLunedì giornata di tempo stabile e soleggiato con poche nuvole al mattino solo sui settori più settentrionali del Nord. Nel corso del pomeriggio rischio di brevi rovesci o temporali di calore su Alpi orientali, rilievi lombardi e piemontesi, Appennino emiliano e frusinate. Una fase di instabilità con possibili temporali avverrà anche tra la fine pomeriggio e la prima parte della notte fin sulle pianure di Piemonte, Lombardia ed Emilia occidentale. Temperature stazionarie o in ulteriore leggero aumento: massime in generale comprese tra 32 e 38 gradi, con locali punte fino a sfiorare i 40 gradi; sensazione di caldo accentuata dall'afa, specie al Nord. Venti deboli. Maggiori dettagli sul sito www.meteo.it