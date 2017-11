Totti e le altre star #insilenzio per Amatrice

A un anno dal sisma che ha colpito il Centro Italia, la Croce Rossa Italiana lancia attraverso un video la campagna social #InSilenzio, in segno di profondo rispetto per la tragedia vissuta da Amatrice, Arquata, Accumoli Pescara del Tronto e le zone limitrofe. Iniziata oggi, la campagna è una vera e propria call to action agli utenti, invitati a osservare 24 ore di silenzio sui loro profili social. Similmente a quanto successo per l'iniziativa Ice Bucket Challenge volta a sensibilizzare sulla Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA), su Instagram e Twitter hanno iniziato a diffondersi dei brevi video nei quali i partecipanti manifestano il proprio rispetto restando, appunto, in silenzio e nominando poi con un tag altre persone per invitarle a fare lo stesso. Il primo a rispondere all'appello della Croce Rossa è stato Francesco Totti, al quale sono seguite diversi vip del mondo dello spettacolo.