Voragine Lungarno, Nardella: lavori ultimati entro il 4 novembre

Completare il ripristino di lungarno Torrigiani entro il 4 novembre, giorno del 50/o anniversario dell'alluvione di Firenze. Questo l'obiettivo indicato dal sindaco di Firenze Dario Nardella che ha compiuto un sopralluogo sul luogo in cui si è aperta la voragine. Entro settembre dovrebbero invece essere completati i lavori di somma urgenza.

Nardella ha anche annunciato la firma di un'ordinanza per costituire un gruppo tecnico operativo con le autorita' competenti per il ripristino del lungarno. Il sindaco di Firenze ha poi precisato che sarà Publiacqua a pagare i costi, stimati al momento in cinque milioni. "Ho preso il mio impegno affinché neanche un euro di questi cinque milioni andrà sulla tariffa pagata dai cittadini", ha concluso.