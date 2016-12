Vigilantes si ferisce con sua arma

Una guardia giurata è rimasta ferita da un colpo partito, sembra accidentalmente, dalla sua pistola mentre era di servizio nella zona industriale al confine tra Massa e Carrara, ad Avenza. Il vigilante, 33 anni, residente a Sarzana (La Spezia), è ora ricoverato in ospedale in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.