Viareggio, pitbull ferisce bimba al parco e uccide cagnolino

Spavento in un parco di Viareggio dove un pitbull sfuggito al controllo della padrona, che lo teneva al guinzaglio, ha aggredito e ferito una bambina di dieci anni, che solo per un caso non ha riportato conseguenze gravi, ed ucciso un cagnolino. L'episodio è accaduto mentre la bambina giocava con altre bimbe, e con loro c'era anche il cagnolino, su cui il pitbull si è avventato, uccidendolo.