Viareggio, pirata travolge 2 giovani: morto un 21enne, grave un 23enne

Ha travolto in auto due giovani in Darsena a Viareggio (Lucca) e non si è fermato a prestare soccorso. Il pirata della strada, un 25enne, è stato poi rintracciato dai carabinieri nella sua casa di Torre del Lago, arrestato e trasferito in carcere. Uno dei due feriti, Andrea Lucchesi di 21 anni, è morto mentre stava per essere portato all'ospedale di Livorno, dove si trova anche l'altro giovane, 25 anni, in condizioni gravi.