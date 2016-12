Viareggio, lite sul lavoro: 59enne uccide il fratello a colpi di pistola

Nicola Guidotti è stato bloccato. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, poco prima dell'omicidio i due fratelli si erano sentiti per telefono e avevano discusso. Al termine della conversazione si sono incontrati davanti al ristorante. La vittima è stata uccisa con quattro colpi di pistola, mentre si stava allontanando su una vespa, dopo aver litigato con il fratello. Non è chiaro se si stesse allontanando perché aveva visto che il fratello era armato o se lo stesse facendo semplicemente per interrompere la lite.



"Ora camminate da soli" - Prima di uccidere il fratello, Nicola Guidotti avrebbe detto ai loro dipendenti: "Ora camminate da soli". Non è escluso che si riferisse all'intenzione di lasciare definitivamente l'attività. I due fratelli erano soci del locale ma, a causa dei continui contrasti, ad aprile Nicola aveva cominciato a gestirne un altro.



All'arrivo della polizia, chiamata da un agente fuori dal servizio che ha riconosciuto il rumore degli spari, Nicola era sempre in zona: non è fuggito ed è stato bloccato. L'omicidio e' avvenuto in una zona frequentata da turisti e da molti che hanno approfittato di questo sabato di sole per andare sulla spiaggia. I testimoni dicono di aver udito quattro colpi: uno potrebbe aver raggiunto la vittima alla testa, anche se indossava il casco. La polizia ha sequestrato la pistola e sta svolgendo accertamenti per appurare se fosse detenuta legalmente e se Nicola abbia il porto d'armi.