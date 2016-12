Viareggio, 35enne in gravissime condizioni dopo lite per viabilità

15:12 - Un uomo di 35 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo esser stato aggredito a Viareggio al culmine di un diverbio con alcuni giovani per motivi di viabilità. La vittima, nella notte tra venerdì e sabato, è stata colpita con pugni e con un casco e ha riportato un grave trauma cranico. Portato in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Versilia, vista la gravità delle ferite, è stato trasferito a Livorno. Indaga la polizia.

L'episodio è avvenuto intorno alle 2 nella zona della Darsena di Viareggio.



Secondo una ricostruzione l'uomo era a bordo di un'auto e sembra che abbia avuto un diverbio con un gruppo di giovani in sella a scooter, forse per una precedenza.