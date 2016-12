Versilia, uccide madre e si suicida La loro casa era stata venduta all'asta

19:42 - Una donna di 77 anni, Maria Palmerini e suo figlio di 50, Andrea Bresciani, sono stati trovati morti all'interno dell'abitazione dove vivevano insieme a Capezzano, frazione del comune di Camaiore, in Versilia (Lucca). Si tratterebbe di un caso di omicidio-suicidio: l'uomo avrebbe ucciso la madre, sparandole con un fucile, poi si sarebbe tolto la vita con la stessa arma. La loro casa era stata venduta all'asta e lunedì era in programma il trasloco.

La perdita dell'abitazione, dove la famiglia aveva sempre vissuto, potrebbe essere il movente della tragedia anche se la polizia, incaricata delle indagini, al momento la presenta solo come un dato di fatto in attesa di ulteriori accertamenti.



Pare certo, però, che vi fosse una premeditazione: il cinquantenne aveva anticipato le sue intenzioni in una lettera-biglietto ritrovata in una borsa contenente gli indumenti regalati dall'uomo ad alcuni amici venerdì scorso, dopo aver trascorso la serata insieme. "Vi proteggerò dall'inferno", una delle frasi che avrebbe scritto rivolgendosi a una sua ex fidanzata, con cui era rimasto in buoni rapporti, e a un'altra amica.



Proprio la scoperta del biglietto nella borsa, fatta dalla madre di un altro conoscente di Andrea Bresciani, ha fatto scattare l'allarme. Insieme ad alcuni parenti gli amici nella tarda mattinata di domenica sono corsi nella casa di Capezzano Pianore, scoprendo i due cadaveri. L'autopsia dovrà chiarire a quando risale il decesso.