Veicolo a fuoco dopo incidente, una vittima sull'A1 ad Arezzo

Una persona è morta in seguito a un incidente sulla A1, nel tratto tra Arezzo e Monte San Savino, in direzione sud: coinvolti un camion e un'auto. La vittima viaggiava sulla vettura che ha preso fuoco dopo lo scontro. Trasportato in ospedale, in codice verde il conducente del camion. Segnalate code in uscita ad Arezzo e all'interno del tratto interessato.