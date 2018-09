Vasto incendio nel Pisano, ampliata la zona di evacuazione

"Evacuazione preventiva anche per le zone di San Lorenzo e la Torre". Lo scrive su Facebook Massimiliano Ghimenti, il sindaco della cittadina di Calci, nel Pisano, in seguito all'incendio che da lunedì brucia il Monte Serra. "I vigili del Fuoco - scrive ancora Ghimenti - stanno operando al massimo, ma se non cala il vento e non si alzano i mezzi aerei è impossibile spegnere l'incendio".