Vallombrosa, la "strage" degli alberi di Natale: 20mila abeti sradicati dal vento

17:46 - Si contano i danni causati dal forte vento che si è abbattuto sulla Toscana nella notte tra il 4 e 5 marzo. Nella riserva naturale di Vallombrosa (Firenze) il paesaggio è cambiato: a causa del maltempo infatti 15mila-20mila alberi sono stati sradicati. Tra questi anche abeti ultracentenari, sollevati e mandati a terra da raffiche che hanno raggiunto i 160 chilometri orari. Un uragano che per ore si è tenuto sui 100 all'ora.

Sui numeri degli alberi abbattuti dal vento, spiega Luca Torrini del Corpo Forestale dello Stato e direttore di Vallombrosa, "non si può essere più esatti perché il bosco è impenetrabile e non ci possiamo avvicinare, è rischioso". "Ci sono piante pericolanti dappertutto", aggiunge. Danno incalcolabile all'abete bianco da cui si ricavano anche gli alberi di Natale oltre a legname per edilizia (travi), nautica, cartiere, mobilifici e altre industrie.