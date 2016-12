14:31 - La procura di Siena ha aperto un'inchiesta sulla vicenda del vaccino antinfluenzale Fluad prodotto dalla Novartis. Due lotti sono stati bloccati giovedì dall'Aifa (l'Agenzia italiana del farmaco) per alcune morti sospette fra anziani. Secondo quanto si apprende da fonti vicine alla procura, per ora non ci sarebbe nessun iscritto nel registro degli indagati.