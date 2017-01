Uomo accoltellato in periferia a Empoli, è grave

Un uomo è ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale di Empoli (Firenze) dopo essere stato ferito con un'arma da taglio. E' accaduto poco dopo le 8 del mattino alla periferia della cittadina. La persona soccorsa dal 118 è stata colpita all'addome, si pensa con un coltello, ed è stata portata in pronto soccorso in codice rosso. I carabinieri stanno lavorando sul movente e su chi è stato l'autore dell'aggressione.