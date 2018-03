Ucciso a Firenze, comunità senegalese si autotassa per riparare i danni alle fioriere

Hanno deciso di autotassarsi per ripagare i danni fatti durante le proteste a Firenze, per l'uccisione di Idy Diene. "Ci vergogniamo per ciò che è accaduto — spiega la comunità senegalese — . Chi ha commesso quegli atti vandalici non ama questa città e va punito. Il dolore non giustifica la violenza e il nostro è un popolo pacifico".