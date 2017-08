Ucciso a botte in Spagna, padre: "Sono bestie, e tutti gli altri a guardare"

"Non sono essere umani ma bestie che hanno ammazzato mio figlio come un sacco di patate, non posso dire neanche come un cane perché neanche un cane si merita una fine così", aggiunge. "Sarebbe bastato che qualcuno intervenisse per risparmiargli forse quelle pedate sulla testa, quelle botte al cuore che me l'hanno ammazzato".



L'aggressione è stata ripresa dalle telecamere del locale e il padre spiega: "Mi ero ripromesso di non far vedere il video a mia moglie ma lei lo ha già visto". Niccolò, prosegue il padre, "ha trovato queste tre persone che lo hanno spinto, perché queste sono persone che cercavano soltanto le botte, paramilitari non lo so che cosa sono e poi me lo hanno massacrato".



Niccolò, ricorda il padre commosso, "era alto più di un metro e novanta, 80 chili, un fisico, era bellissimo, lo hanno distrutto solo perché ha ricevuto una spinta e lui ha reagito e questo non ha aspettato altro che massacrarlo, perché questo era il suo lavoro, lo voleva massacrare e me lo ha ammazzato".



Lloret de Mar chiude la discoteca dove è avvenuto il pestaggio - Intanto il comune della località catalana di Lloret de Mar ha deciso di chiudere la discoteca dove è avvenuta la rissa in cui ha perso la vita il 22enne italiano. Inoltre il comune si costituirà parte civile nel processo contro i tre responsabili, arrestati poco dopo essere fuggiti dal locale: si tratta di tre giovani di età comprese fra i 20 e i 26 anni, di origine cecena e residenti in Francia dove avevano chiesto asilo politico.