Trovato cadavere a Marina Grosseto

Un uomo con indosso una tuta da pescatore impermeabile gialla e gli stivali in gomma è stato trovato morto sulla spiaggia di Marina di Grosseto. E' stato una persona che stava camminando sulla spiaggia ad avvistare il cadavere galleggiare vicino alla riva proprio davanti al bagno Gabbiano Azzurro. L'uomo ha quindi avvertito i carabinieri e ora sono in corso accertamenti per identificare il corpo.