Tromba d'aria su colline Grosseto

Una tromba d'aria si è abbattuta su Montieri, sulle colline della provincia di Grosseto. Un palo dell'Enel e uno della Telecom sono stati rimossi dalla strada a cura dei vigili del fuoco e sono finiti in terra anche molti rami. Non risulta nessun ferito. Confermato il codice giallo in Toscana per lunedì 5 ottobre, e avviso di criticità su tutta la regione fino alla mezzanotte di domenica.