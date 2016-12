Traghetto verso Olbia dirottato a Elba per soccorso a donna incinta

Un traghetto dalla Sardegna alla Toscana, in navigazione sulla linea Golfo Aranci-Livorno, è stato dirottato dalle autorità marittime a Portoferraio per soccorrere una passeggera incinta che ha accusato un malore. Un'ambulanza è stata posizionata sulla banchina di Portoferraio in attesa dello sbarco dal traghetto della paziente. La passeggera, che risulta essere nelle prime fasi della gravidanza, sarà curata al pronto soccorso dell'Elba.