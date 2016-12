Tir perde carico di mattoni sulla A1, autostrada chiusa verso Firenze

L'autostrada A1 è stata chiusa tra i caselli di Valdarno e Incisa, in direzione Firenze, per un incidente: un Tir si è messo di traverso sulla carreggiata perdendo parte del suo carico di mattoni. Avendo urtato anche la barriera spartitraffico, ci sono state ripercussioni anche sulla circolazione nella carreggiata opposta verso sud. Diversi i chilometri di coda registrati in entrambe le direzioni.