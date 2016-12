Terrorismo, istigava alla jihad: 25enne marocchino arrestato nel Pisano

La polizia ha arrestato a Ponsacco, nel Pisano, un 25enne di origine marocchina accusato di propaganda e istigazione alla jihad. In Italia da quando aveva 8 anni, il giovane vive con i genitori in un modesto appartamento ed è disoccupato. Nella perquisizione della sua abitazione, gli agenti hanno sequestrato un computer e tre telefoni cellulari.

Il giovane, Jalal El Hanaoui, è nato a Souk Sebt in Marocco ed è giunto in Italia a Ponsacco (Pisa) per un ricongiungimento familiare. El Hanoui ha piccoli precedenti penali e di polizia per reati connessi agli stupefacenti e contro il patrimonio. Insieme a lui, vivono anche il fratello ventiduenne e i genitori, tutti incensurati.