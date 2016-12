14:58 - Una bottiglia inesplosa, con all'interno della benzina, è stata trovata all'uscita della galleria San Donato della linea ferroviaria ad alta velocità Firenze-Roma, nel comune di Bagno a Ripoli (Firenze). Il ritrovamento è avvenuto dopo che alle 5 di mattina un incendio, forse provocato da un'altra bottiglia incendiaria, aveva danneggiato un pozzetto di cavi elettrici, poco distante. Sarebbe stato il personale di Trenitalia a segnalare le fiamme.

Stando ai rilievi della polizia, la bottiglia incendiaria inesplosa aveva l'innesco e vi erano attaccati anche dei fiammiferi.



L'incendio nel pozzetto di cavi ha provocato ritardi - anche di un'ora - ai treni sia ad alta velocità, sia regionali provenienti da Roma. Regolare invece il traffico da Firenze a Roma.



Il 2 dicembre scorso una bottiglia da due litri piena di benzina e dotata di innesco era stata trovata su una gru in un cantiere per i lavori della Tav in zona Campo di Marte a Firenze.