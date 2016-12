Strangolato su set, attore peggiora

Le condizioni di salute di Raphael Schumacher, l'attore lombardo 27enne ricoverato in coma dopo essere rimasto strangolato in scena mentre raffigurava un'impiccagione in un teatro pisano, "sono in lento ma progressivo peggioramento". Lo si legge nell'ultimo bollettino medico. Il giovane ha subito gravi danni cerebrali ed è ricoverato da sabato notte nel reparto di rianimazione.