Strage Viareggio: giudici in camera consiglio, sentenza alle 15

Con il lungo appello di imputati, avvocati e parti civili il giudice Gerardo Boragine, presidente della sezione del Tribunale di Lucca davanti al quale è in corso il processo, ha aperto l'udienza. Poco dopo, davanti alla rinuncia delle ultime repliche dei legali, i magistrati si sono ritirati in camera di consiglio, dando appuntamento intorno alle 15 per la sentenza.