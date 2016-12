Strage Georgofili, ergastolo a boss

La corte d'assise di appello di Firenze ha condannato, in un processo d'appello-bis, il boss di mafia Francesco Tagliavia all'ergastolo per la strage di Via dei Georgofili del 27 maggio 1993 a Firenze. Lo scoppio di un'autobomba provocò la morte di cinque persone, fra cui due bambine: 40 i feriti e ingenti danni al patrimonio artistico. La Cassazione aveva annullato con rinvio una prima condanna in appello all'ergastolo per Tagliavia.