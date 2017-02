Strage di Viareggio, Anm: "Grave delegittimazione dei giudici"

"I magistrati non adottano provvedimenti populisti, ma emettono sentenze in nome del popolo italiano, seguendo regole di diritto di cui danno conto nelle motivazioni". Lo scrive l'Anm, replicando "alle dichiarazioni di un difensore di un imputato" sulla sentenza di Viareggio. "Per questo - si legge - le dichiarazioni rese dopo la sola pronuncia del dispositivo, prima di conoscere le motivazioni, tendono a delegittimare gravemente la giurisdizione".