Siena, soldi e sigarette in cambio di sesso: arrestato pedofilo 52enne

Proprio i familiari delle vittime, accortisi dell'inusuale disponibilità di piccole somme di denaro e sigarette da parte dei propri figli, si sono rivolti alla polizia. Gli investigatori, grazie ad appostamenti e pedinamenti hanno verificato la veridicità delle dichiarazioni, scoprendo che l'uomo, considerato un amico dai minori, a volte gli faceva anche guidare la macchina, regalava sigarette o denaro, dai 10 ai 50 euro, accompagnandoli anche in locali pubblici, come palestre o pub, e in cambio rivolgeva loro particolari attenzioni, palpeggiandoli, facendoli toccare in sua presenza nelle parti intime, commettendo talvolta gli stessi atti o altri tipi di rapporti sessuali con i piccoli.



I poliziotti hanno verificato nel corso delle indagini, che circa otto minorenni erano stati coinvolti nelle pratiche, inconsapevoli probabilmente della gravita' delle azioni che il pedofilo li induceva a compiere, a volte a casa sua, in assenza dei familiari, e in altre occasioni in luoghi appartati all'interno della propria auto, sia singolarmente che in piccoli gruppi.