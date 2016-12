28 settembre 2014 Siena, precipita piccolo aereo: 2 morti Le vittime sono il pilota e una passeggera. Il velivolo sarebbe caduto dopo alcune acrobazie in aria durante una manifestazione per ricordare un pilota scomparso qualche giorno fa Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:12 - Un piccolo aereo privato è precipitato dopo essere decollato dall'aviosuperficie di Colle Val D'Elsa (Siena): il pilota e una passeggera hanno perso la vita. Il velivolo sarebbe caduto dopo alcune acrobazie in aria durante una manifestazione per ricordare un pilota scomparso qualche giorno fa.

Sull'incidente, avvenuto poco dopo mezzogiorno, l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha aperto un'inchiesta. L'aeromobile, un Pitts Model 12 marche I-WILL, spiega l'Ansv in una nota, è caduto durante manovre acrobatiche, presso l'aviosuperficie di Mensanello. L'Ansv ha disposto l'invio di un investigatore sul luogo dell'incidente.



Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, il pilota del piccolo aereo avrebbe perso il controllo dopo alcune acrobazie in aria e il velivolo si sarebbe avvitato su se stesso prendendo poi fuoco prima dell'impatto con il terreno. A perdere la vita il pilota, Filippo Roncucci, 58enne senese, proprietario del piccolo aereo, e la passeggera, una turista russa 42enne. L'aereo è caduto a circa un chilometro dall'aviosuperficie da dove il velivolo era decollato da poco e dove circa una trentina di persone stavano assistendo alle acrobazie in volo.



Sulla dinamica dell'incidente sono in corso gli accertamenti per capire se si sia trattato di un errore del pilota o di un guasto meccanico al piccolo aereo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Poggibonsi, i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.