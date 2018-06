Siena, ordinano attacco con acido contro il genero: arrestati

I carabinieri di Poggibonsi (Siena) hanno arrestato una coppia per aver ordinato un'aggressione con l'acido contro il genero . I due coniugi, di 54 e 45 anni, erano contrari alle nozze della figlia con l'uomo, più grande di lei di oltre 20 anni. I militari indagano per identificare gli autori materiali delle aggressioni, che hanno provocato al 48enne lesioni al volto in due frangenti: il 23 febbraio a San Gimignano e il 19 aprile a Torino.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la coppia si è trasferita in Piemonte per allontanarsi dai coniugi. Ma i due arrestati hanno scoperto dove si nascondevano e inviato una seconda spedizione punitiva, visto che la prima era fallita, ai danni dell'uomo. Questa volta l'acido ha colpito il 48enne al volto provocandogli gravi conseguenze. La persecuzione ai danni del genero sarebbe andata avanti da tre anni, da quando la figlia aveva sposato quell'uomo più grande di lei di 27 anni. Alla coppia, a vario titolo, vengono contestati i reati di maltrattamenti in famiglia, anche nei confronti della figlia, ingiurie e minacce di morte, atti persecutori, comprese scritte come "pedofilo" sull'auto del genero e lesioni gravi.