Siena, bomba a mano trovata vicino a caserma carabinieri

Una bomba a mano tipo ananas è stata ritrovata accanto alla caserma dei carabinieri di Montepulciano, in provincia di Siena. L'ordigno era appoggiato sul basamento in pietra di una colonna. La zona è stata transennata e, a scopo precauzionale, sono stati fatti chiudere i negozi e le attività della zona. Sul posto e' presente la squadra dei carabinieri per effettuare i rilievi scientifici in attesa dell'arrivo degli artificieri dell'arma da Firenze.