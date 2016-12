Si ribalta trattore, muore 73enne

Un uomo di 73 anni è morto dopo che il trattore su cui si trovava si è ribaltato. La vittima si chiamava Pietro Tellini. L'incidente è avvenuto a Talla, in provincia di Arezzo. Non vedendolo rientrare a cena, intorno alle 21, il figlio è andato a cercarlo nei campi, dove il 73enne stava lavorando dal pomeriggio, e lo ha trovato con il corpo sotto al trattore. Sul posto è intervenuto il 118 ma per lui, ormai, non c'era più niente da fare.