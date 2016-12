Si appende finestrino treno, morto

Si sarebbe attaccato a un finestrino del treno regionale 3179 Firenze-Pisa, in partenza dal binario 2 della stazione di Santa Maria Novella, ma non è riuscito a tenere la presa ed è finito sotto le ruote del convoglio ed è morto. Secondo quanto emerso, l'uomo, un 30enne, voleva salutare degli amici in partenza, ma sarebbe scivolato. Il macchinista non si è accorto di nulla e ha proseguito.