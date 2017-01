Sesto Fiorentino, fiamme nel capannone dormitorio: morto un extracomunitario

E' di un morto e tre feriti il bilancio dell'incendio che si è sviluppato all'interno di un capannone in disuso a Sesto Fiorentino (Firenze). Da due anni la struttura, un ex mobilificio, era utilizzata come ricovero da circa un centinaio di extracomunitari, per lo più somali. La vittima è un africano 35enne, trovato dai vigili del fuoco all'interno del fabbricato e rianimato a lungo prima del decesso.