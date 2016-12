Sesso in webcam: 40enne si spaccia calciatore e adesca minorenni

17:07 - Millantava di essere un calciatore famoso per fare del sesso via webcam con malcapitate ragazzine: è quanto successo a Poggibonsi, vicino Siena, dove un uomo è stato arrestato per pornografia minorile e sostituzione di persona.

Il metodo Il 40enne si improvvisava un giovane calciatore del Borussia Dormund per adescare ragazzine su internet. Una volta ottenuta la loro fiducia, le convinceva a spogliarsi e a farsi vedere nude grazie a regalini in denaro o ricariche telefoniche; successivamente, "ricambiava il favore" mettendo in mostra le proprie parti intime.

La scoperta Le indagini sul 40enne erano partite lo scorso luglio dopo che tre famiglie notavano qualcosa di strano nelle proprie figlie. L'arresto dell'uomo è stato possibile grazie al sequestro dei computer e degli smartphone delle ragazzine.