Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Mugello: gente in strada

Scossa di terremoto di magnitudo 3.6 in Mugello (Firenze), a una profondità di 5 km. Secondo quanto si spiega sul sito dell'Ingv, i comuni più vicini all'epicentro sono Firenzuola e Scarperia. La scossa è stata avvertita distintamente anche a Borgo San Lorenzo e Barberino del Mugello. Numerose persone sono scese in strada: non si hanno notizie di danneggiamenti a persone o cose. Molte le telefonate ai vigili del fuoco, ma non per segnalare danni.