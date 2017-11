Sono in tutto una sessantina le persone rimaste ferite o contuse in un incidente stradale, che ha coinvolto un pullman di turisti, un furgone e 4 auto, avvenuto sulla regionale 71, nei pressi di Calbenzano, nel comune di Subbiano (Arezzo). Solo uno dei feriti, trasportato con l'elisoccorso a Firenze, sembra essere grave. I turisti, provenienti dal Comasco, hanno per lo più riportato contusioni e molti sono stati medicati sul posto.

L'incidente si è verificato intorno alle 16. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con nove uomini e alcuni mezzi, il 118 con numerose ambulanze, l'elisoccorso Pegaso e diverse pattuglie dei carabinieri.



Un ferito grave, altri tre in codice giallo - Oltre alla persona trasportata all'ospedale Careggi di Firenze con l'elisoccorso, altre tre sono state trasferite in codice giallo al pronto soccorso di Arezzo ma le loro condizioni non sarebbero gravi. Resta ancora da chiarire la dinamica dell'incidente.



Traffico interrotto - Sulla strada regionale che da Arezzo porta in Casentino, il traffico è stato interrotto per diverso tempo anche per consentire il passaggio del notevole numero di ambulanze.