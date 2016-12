Scomparsa ad Arezzo, foto di suore nude sul computer del prete indagato

12:00 - Foto di suore nude dalla cintola in giù sono state trovate sul computer di Padre Gratien Alabi, il religioso congolese indagato per la scomparsa di Guerrina Piscaglia da Ca Raffaello, nell'Aretino. Il prete, secondo quanto emerso, intratteneva rapport in chat con le protagoniste degli scatti "hot". Padre Gratien è in attesa del pronunciamento del Riesame sul ricorso circa il divieto di espatrio a Saint Cloud, in Francia, dove è atteso dalla diocesi.

Le foto ritrarrebbero religiose conosciute di persona dal frate e con le quali l'uomo aveva mantenuto rapporti di amicizia, come da lui ammesso fin da subito.



Gli scatti, ininfluenti per l'inchiesta condotta dalla Procura di Arezzo, sono emersi dalle analisi tecniche effettuate dai Ris di Roma sul computer del sacerdote, sequestrato durante l'ultimo sopralluogo effettuato a Ca Raffaello, frazione del comune di Badia Tedalda (Arezzo).



Padre Gratien Alabi risulta indagato per favoreggiamento in sequestro di persona o omicidio nell'ambito delle indagini sulla sparizione della Piscaglia, di cui non si hanno più notizie dal Primo maggio.